إزالة 39 حالة تعد على أراضى زراعية بالمنوفية خلال يوليو

أكد المهندس أشرف سعد الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تمت إزالة 39 حالة تعد على أراضى زراعية بإجمالى مساحة فدان و20 قيراطا و17 سهما خلال الفترة من 17 وحتى 3172020، منها ت 29 حالة إزالة فورية بمساحة 22 قيراط و9 أسهم، و10 حالات بمساحة 22 قيراط و8 أسهم، وتم تحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظًا على الرقعة الزراعية وتأكيدًا على هيبة الدولة، مضيفًا بأنه تم التشديد على إدارة حماية الأراضى بإستمرار رصد أي مخالفات للتعدى على الأراضى الزراعية والإبلاغ عنها والتعامل بكل حزم والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية.وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية وتكثيف الحملات لإزالة كافة التعديات المخالفة وتطبيق القانون علي الجميع دون استثناءات والتعامل بكل حزم مع كافة التعديات لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.