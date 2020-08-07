ضبط عاطل بـ10 طرب حشيش بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على عاطل، بحوزته 10 طرب من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه.وكانت وردت معلومات لضباط مباحث الجيزة من مصادر سرية، بترويج عاطل، سابق اتهامه فى عدة قضايا، المواد المخدرة على عملائه عقب عيد الأضحى المبارك.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته 10 طرب من مخدر الحشيش، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.