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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زراعة المنوفية: المرور على 74 محلا لبيع المبيدات

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:32 ص
محل بيع المبيدات
محل بيع المبيدات
ولاء القاضى
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صرح المهندس أشرف سعد الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه خلال شهر يوليو الماضي تم المرور على عدد 74 محل مبيدات بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتبين وجود 66 محلا مرخصا وضبط 8 محال دون ترخيص، وحيازتهم مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة، وأخرى محظور تداولها وسلع منتهية الصلاحية.

وتم تحرير محاضر مخالفات بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، جاء ذلك خلال قيام إدارة المكافحة قسم الرقابة على المبيدات الزراعية والمخصبات بالمديرية بشن حملة تفتيشية مكبرة على محلات ومخازن بيع المبيدات الزراعية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفي إطار الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها، أفاد وكيل وزارة الزراعة بأنه قد تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية بلغت 24 كم و50 مترا من المساقى الخصوصية بجميع مراكز المحافظة خلال يوليو الماضي، مؤكدًا استمرار تطهير المساقي الخصوصية بصفة مستمرة لتقليل الفاقد من الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث حفاظًا على الرقعة الزراعية.

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