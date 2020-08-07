طرح فيلم «الحارث» أونلاين

قرر صناع فيلم «الحارث» عرضه عبر منضة "شاهد VIP" بدلًا من طرحه بدور العرض السينمائي على الطريقة التقليدية نظرًا لاستمرار فتح السينيمات بربع طاقتها فقط.وأعلنت المنصة عن طرح الفيلم "أون لاين" يوم 13 أغسطس الجاري، ليكون الثاني الذي تتعاقد عليه المنصة بعد "صاحب المقام" الذي تم عرضه خلال عيد الأضحى."الحارث" بطولة أحمد الفيشاوي، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، ياسمين رئيس، أسماء جلال، على الطيب، أسماء أبواليزيد، محمد علاء، محمود الليثي، رشدي الشامي، نهي عابدين، شريف البرداويلي وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد عبدالخالق وإخراج محمد نادر.