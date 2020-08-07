الناظر: جهود الحكومة ووعي المواطن سبب تراجع إصابات كورونا (فيديو)

قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إنه عندما يأتي فصل الصيف سوف يضعف فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه بعد بداية فصل الصيف حدث تراجع كبير جدًا في أعداد الإصابات، بالإضافة إلى أن جهود الحكومة ووعي المواطنين في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من أسباب تناقص أعداد الإصابة بكورونا.وأشار "الناظر" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الفيروس لازال موجودا، لذلك لا بد من الاستمرار بتطبيق الإجراءات الوقائية، منوهًا بأن ارتداء الكمامة هو خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس، والتباعد الاجتماعي والحرص على تواجد مسافة لا تقل عن متر بين كل شخص.وأوضح أن الاهتمام بالنظافة العامة هامة جدًا، ومنها غسل اليدين والاستحمام، خاصة أنها سوف تحمي كثيرًا من المشاكل الجلدية، منوهًا بالابتعاد عن تناول أكل الشارع، معقبًا: "عايز الناس تستمتع بالإجازة، لكن يكون بيننا وبين الأخرين مسافات، وبلاش أحضان وقبلات".