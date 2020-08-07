كنيسة العذراء سيدة المعادي تستقبل النائب البطريركي في زيارة رعوية

زار نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية كنيسة العذراء سيدة المعادي للأقباط الكاثوليك بالمعادي في زيارة رعوية وذلك تبعا للزيارات الرعوية لكنائس الايبارشية البطريركية.وتخللت الزيارة الرعوية ترأس نيافة الانبا باخوم لاثنين من القداس الإلهي للعائلات وللشباب بمشاركة الأب بولس بباوي راعي الكنيسة وبحضور الاب بيشوي رسمي مدير الكلية الاكليريكية والاب بيشوي فوزي الوكيل الرعوي وعدد من الشمامسة الاكليريكيين ايضا عدد محدود من شعب الكنيسة مع اتخاذ كافة وسائل التعقيم، وذلك حسب الإجراءات الاحترازية للكنيسة الكاثوليكية.واختتم القداس الالهي بالبركة الرسولية الختامية من نيافته الى الشعب مع طلب الصلاة لأجله.