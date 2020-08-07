الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الحيوية برنامجين جديدين بجامعة الفيوم

أعلنت الدكتور نبيلة حسن، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، عن فتح باب القبول لبرنامجين جديدين بالكلية وهما: برنامج الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) لخريجي الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، وبرنامج المعلوماتية الحيوية (Bioinformatics) لخريجي الثانوية العامة للشعبتين علمي علوم وعلمي رياضة على حد سواء.

وأضافت شرين طايع، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب، أن الدراسة في هذه البرامج ستكون بنظام الساعات المعتمدة، مشيرة إلى أن خريجي الثانوية العامة شعبة علمي علوم لن تظهر لهم كلية الحاسبات والمعلومات في التنسيق بالطريقة العادية، لذلك عند رغبتهم بالالتحاق بالبرنامج الجديد المخصص لهم بالكلية يتوجب عليهم إنهاء التنسيق واختيار الرغبات بالطريقة الاعتيادية ثم الحضور لكلية الحاسبات والمعلومات وإحضار خطاب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية العامة، وذلك بعد التأكد من الحصول على مجموع أقل كلية حاسبات ومعلومات حكومية على مستوى الجمهورية.