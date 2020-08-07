كوريا الشمالية ترفع قيود الدخول عن الوافدين من الصين

أعلنت كوريا الجنوبية رفع قيود الدخول عن الوافدين من إقليم هوبي الصيني الذي يعتقد بأنه كان بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، بدءا من الاثنين المقبل، وذلك في الوقت الذي يبدو فيه أن تفشي الفيروس يتباطأ وبعد أن خففت الصين القيود المفروضة على دخول المواطنين الكوريين إليها.ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن نائب وزير الصحة كيم كانج-ليب قوله - في إحاطة إعلامية - "إن سول سترفع قيود الدخول على القادمين من هوبي حيث أن الإقليم لم يسجل أي إصابات جديدة بالفيروس مؤخرا كما أن الصين خففت قيود الدخول على الكوريين الجنوبيين".وكانت كوريا الجنوبية قد فرضت منذ الرابع من فبراير الماضي حظرا على الأجانب الذين زاروا أو سافروا إلى هوبي قبل أسبوعين من وصولهم إلى كوريا، وحتى على حاملي تأشيرات الدخول الصادرة من السلطات في إقليم هوبي.كما أوقفت كوريا إصدار التأشيرات في قنصليتها العامة بووهان، عاصمة الإقليم الذي سجل أولى حالات الإصابة بكوفيد-19 أواخر العام الماضي.وبدأت الصين منذ الأربعاء الماضي قبول طلبات التأشيرات من التلاميذ والعمال الكوريين الجنوبيين ومن لديهم تصاريح إقامة سارية بشرط الخضوع لاختبار كوفيد-19 وإثبات عدم إصابتهم بالمرض.وكانت الصين قد فرضت مارس الماضي حظرا على دخول الأجانب لمنع دخول المرض من الخارج. وتعد كوريا الجنوبية أول دولة ترفع السلطات الصينية قيود الدخول عن رعاياها.