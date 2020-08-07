كورونا يغلق مدرستين في ألمانيا

أُغلقت مدرستان في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن الألمانية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وجاء في بيانين لمنطقتي لودفيجسلوست وجارل-موريتس اليوم الجمعة أنه تم إغلاق مدرسة "جوته" الثانوية في لودفيجسلوست، بعدما ثبت إصابة معلمة بالفيروس، وكذلك مدرسة ابتدائية في جارل-موريتس المطلة على بحر البلطيق عقب إصابة تلميذ بها.وكانت ولاية ميكلنبورج-فوربومرن أول ولاية بين الولايات الستة عشر في ألمانيا تختتم عطلتها الصيفية يوم الإثنين الماضي، حيث عاد 152 ألفًا و700 طالبًا في الولاية إلى مدارسهم للمرة الأولى منذ إغلاق المدارس جراء الجائحة في منتصف مارس الماضي.