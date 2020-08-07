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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«لتعويض عجز الموظفين».. البرلمان يطالب بتفعيل عقود الخدمة العامة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:24 ص
البرلمان المصرى
البرلمان المصرى
مني هيبة
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طالب مجلس النواب وزارة التطام الاجتماعي والجهاز المركزي للتنطيم والادارة بالتنسيق فيما بينهما لتفعيل عقود الخدمة العامة التي تعتمد على شباب الخرجين، وذلك لتعويض العجز في العاملين ببعض الجهات الحكومية.

جاء ذلك في تقرير لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، حول موازنة قطاع الشئون الاجتماعية التابع لوزارة التضامن، الذي أقره البرلمان ضمن التقرير العام للموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي 20202021.

وأكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة التزام وزارة التضامن بالاستفادة من الأموال المخصصة لقطاع الحماية الاجتماعية، في تهيئة غير القادرين على العمل للالتحاق بسوق العمل عن طريق توفير فرص عمل مناسبة، أو مشروعات صغيرة بدلًا من الاعتماد طويل المدة على موارد الدعم، وإعادة فتح الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكنوا من التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
«لتعويض عجز الموظفين».. البرلمان يطالب بتفعيل عقود الخدمة العامة
«لتعويض عجز الموظفين».. البرلمان يطالب بتفعيل عقود الخدمة العامة
«لتعويض عجز الموظفين».. البرلمان يطالب بتفعيل عقود الخدمة العامة
«لتعويض عجز الموظفين».. البرلمان يطالب بتفعيل عقود الخدمة العامة
«لتعويض عجز الموظفين».. البرلمان يطالب بتفعيل عقود الخدمة العامة
«لتعويض عجز الموظفين».. البرلمان يطالب بتفعيل عقود الخدمة العامة

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