عودة العمل بنسبة 100% فى مديريات بورسعيد

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرارًا بإلزام رؤساء الديوان العام والأحياء ومدينة بورفؤاد، ومديري مديريات الخدمات، بانتظام وتشغيل كل العاملين بنسبة 100%، اعتبارًا من يوم 8 أغسطس الجاري.وتضمن القرار رقم 237 لسنة 2020 الذي حصلنا على نسخة منه، اليوم الجمعة، استثناء مصابيًا فيروس كورونا المستجد من القرار، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة ولحين تعافيهم ومنحهم إجازة استثنائية خلال فترة سريان القرار، مشددًا على أن يكون تعامل جميع المواطنين المترددين على ديوان عام المحافظة والأحياء ومدينة بورفؤاد من خلال مراكز التكنولوجيا لخدمة المواطنين بهذه الجهات.وحظر محافظ بورسعيد التواجد داخل ديوان عام المحافظة ووحداتها المحلية ومديريات الخدمات دون ارتداء الكمامات الواقية.