خبير سياسي: الناخبون أصبحوا على درجة عالية من الوعي

ناشد الدكتور جهاد عودة، خبير سياسي، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، الناخبين باختيار النخب القادرة على الابتكار، والتي تمتلك الملكة والمؤهلات اللازمة للقيام بمهام ووظائف مجلس الشيوخ، واختيار الأصلح، والتريث في الاختيار الأشخاص التي تكون لها سيرة ذاتية وملف شخصي وعملي يحترم في أعمارهم الصغيرة.وأكد عودة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الناخبين أصبحوا أكثر وعي وإدراك في هذه الانتخابات، لذلك يجب أن يكونوا على قدر المسئولية ويعلموا أن من سيختاروه سيكون ممثل عنهم وعن مطالبهم واحتياجاتهم.ولفت أن للإعلام دور في أي حدث أو ظاهرة أو موقف يحدث داخل المجتمع، فهو ملقى على عاتقه التحدث عنه وشرحه وتفسيره وتقديم تحليل كامل متكامل حوله للمواطنين، ومن ثم فانتخابات مجلس الشيوخ تعد حدث جلل لم تعتاد مصر عليه منذ سنوات عدة، فأصبح هناك حق للأجيال الجديدة أن تعرف وتدرك أهمية ومهام ووظائف مجلس الشيوخ، وكيف سيعمل كغرفة ثانية لمجلس النواب.