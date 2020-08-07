شفاء 7235 مصابًا من كورونا فى روسيا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، أن 7235 شخصًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 683 ألفًا و592 شخصًا.وأفاد المركز الروسي- في بيان اليوم الجمعة- بتسجيل 5241 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 877 ألفًا و135 إصابة، مشيرًا إلى أن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة من مناطق روسيا.وأوضح أنه تم تسجيل 686 إصابة جديدة في العاصمة الروسية موسكو، تليها منطقة سفيردلوفسك بـ180 إصابة خلال 24 ساعة الأخيرة.وأشار المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد إلى أنه تم تسجيل 119 وفاة جديدة بالفيروس التاجي في عموم روسيا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14725 شخصًا.