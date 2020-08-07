سامح حسين يوجه نصيحة لمتابعيه على «تويتر» (صورة)

وجه الفنان سامح حسين، رسالة لمتابعيه عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".وكتب سامح حسين عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلًا: "نُدرك في وقت مُتأخر من الحياة، أن مُعظم المعارك التي خضناها لم تكُن سوى أحداث هامشية شغلتنا عن حياتنا الحقيقية، يجب أن نحصل على هذا الإدراك مبكرًا ما أمكن"، وتفاعل معه العشرات من متابعيه.يذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام، وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.