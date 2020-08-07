«عاوزين حق عيالنا يا ريس».. انهيار أسر شهداء البطحة أثناء تشييع الجثامين

شيّع الآلاف من أهالي قرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، والقري المجاورة، جثماني شهيدي القرية الذين لقيا مصرعهما برصاص مواطن سعودي، بعد وصولهما القرية إلى مثواهم الأخير، وذلك بحضور أكثر من 5 آلاف مواطن من أهالي المدينة والمدن والمجاورة التابعة لمحافظة قنا.وتقدم أسر الضحيتين صفوف المشيعين للجثامين في مقابر قرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادي، وسط حالة من الصراخ والبكاء والانهيار التي سيطرت على كل أفراد الأسرتين، حزنًا على فراق وتوديع الضحايا إلى مثواهما الأخير قائلين: "حسبي الله ونعم الوكيل ولا إله إلا الله، وعاوزين حقنا ياريس وحق عيالنا من القاتل السعودي".تجدر الإشارة إلى أن عز الدين محمد عبدالشافي، وابن عمه عادل حسين أبناء قرية البطحة العاملين في المملكة السعودية لقيا مصرعهما على يد مواطن سعودي، بسبب اختلافهما معه على العمل، حيث إنهما يعملان في النجارة، فيما طلب منهما المتهم صيانة وتركيب ماسورة سباكة وهو ما رفضه المجني عليهما؛ لأنهما لا يعملان في أعمال السباكة وذلك وفقًا لأبناء القرية.