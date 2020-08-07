«النور» يكشف حقيقة القبض على أمين الحزب في قنا

نشرت الصفحة الرسمية لحزب النور بمحافظة قنا، وكذلك الصفحة الرسمية لمرشح الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ، محمود أبوالسعود - بيانًا أوضحت فيه أن من تم إلقاء القبض عليه اليوم لقيادة سيارة دون ترخيص هو أحد أعضاء الحزب بمركز قوص، وليس أمينًا للحزب بالمركز ولا مسئولًا للحملة الانتخابية لمرشح الحزب بالمحافظة، نافيًا ما تداولته بعض الصحف.وأوضح البيان أن مسئول الحملة الانتخابية بالمحافظة هو الأستاذ مصطفى مغربي، ومسئول الحملة الانتخابية بمركز قوص الأستاذ محمد يمني، مؤكدًا أن عضو الحزب المقبوض عليه سيتم التعامل معه طبقًا للقانون كأي مواطن مصري يتحرك بسيارة غير مرخصة، مطالبًا بعدم المبالغة في التغطية الصحفية للواقعة وإخراجها عن مضمونها للتأثير على صورة الحزب ومرشحه الذي يلقى قبول مجتمعي واسع حسب وصفه.كانت قوات الأمن بقنا قد ألقت القبض على مواطن لقيادته سيارة معاقين دون ألواح معدنية، وتم نشر معلومات مغلوطة تشير إلى أن المقبوض عليه مسئولًا للحملة الانتخابية لمرشح النور بالمحافظة، ما دعا الأمانة العامة لحزب النور لنشر بيان للنفي والتوضيح.يذكر أن حزب النور بقنا أعلن الدفع بمرشحه محمود أبو السعود بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة كمرشح فردي وحيد بالمحافظة.