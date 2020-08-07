بومبيو يشيد باجتماع القبائل الأفغانية لدعم السلام

أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، باستعداد المجلس الأعلى للقبائل (لويا جيركا) في أفغانستان والأطراف المعنية للشروع في عملية سياسية للتوصل إلى تسوية تفاوضية.وكتب بومبيو في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة "أثني على تجمع المشاركين في اللويا جيركا لتوطيد الدعم الوطني للسلام في أفغانستان، فبعد 40 عامًا من الحرب وسفك الدماء والدمار، ها هي الأطراف المعنية تعرب عن استعدادها للشروع في عملية سياسية للتوصل إلى تسوية تفاوضية".وانطلقت الجلسة الاستشارية الرابعة للويا جيركا في العاصمة كابول في وقت سابق من اليوم لمناقشة آفاق السلام في البلاد، مع التركيز بشكل أساسي على إطلاق سراح 400 من سجناء طالبان الذين تعتبرهم أفغانستان عناصر خطرة.وقالت مصادر مطلعة إنه تم ترشيح عبدالله عبدالله الرئيس التنفيذي لمجلس السلام العالي لتولي رئاسة الجمعية الكبرى، مضيفة أن عبدالله وافق على عرض رئاسة الجمعية الوطنية.