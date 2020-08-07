57 ألفًا و449 إصابة بكورونا فى هولندا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 57 ألفًا و449 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ 6173 وتعافى 213 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 23 أسبوعًا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في هولندا.