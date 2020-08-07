إيبارشية سمالوط تفتح كنائسها للقداسات واستقبال الشعب غدا

تبدأ إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية، عودة فتح كنائس عقب إغلاقها لشهور بسبب فيروس كورونا المستجد، غدًا السبت، وإقامة أولى القداسات والتي تصلى كل أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والأحد تفاديآ للتكدس الوارد في هذين اليومين، حتى تتمكن كل الكنائس من الاستعدادات والترتيبات اللازمة لتنظيم الصلاة بطريقة آمنة.وكان الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، قد عقد الأسبوع الماضي اجتماعًا خاصًا مع مجمع كهنة الإيبارشية (الاجتماع الشهري) بعد انقطاع دام 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وعقب استعراض الأمور في أنحاء الإيبارشية، أسفر الاجتماع عن القرارات التالية:-1- عودة القداسات كل أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والأحد، تفاديآ للتكدس الوارد في هذين اليومين، بداية من السبت 8 أغسطس الجاري.2- الحضور في القداسات بحد أقصى فرد لكل مقعد بطريقة تبادلية لتحقيق التباعد الاجتماعي اللازم.3- تقوم كل كنيسة بعمل جدول لكل الشعب الخاص بها، بطريقة عادلة ومنتظمة تمكن من المشاركة للجميع.4- ضرورة أخذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية مثل ارتداء الكمامة، واللفافة، وزجاجة صرف المناولة، والإيشارب الخاص بكل متناول على حدة.5- يمكن صلاة أكثر من قداس في اليوم إذا كان عدد الآباء الكهنة يسمح، بشرط المحافظة على الشروط السابقة.6- الاستمرار في كافة الأنشطة والاجتماعات الروحية الكنسية والاكتفاء في هذه الفترة بالقداسات الإلهية.هذا وسينعقد الاجتماع الشهري القادم يوم السبت 5 سبتمبر المقبل، لتقييم الوضع ودراسة أي تعديلات بحسب ما يستجد من أوضاع.