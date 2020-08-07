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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات والأردن يبحثان التعاون العسكري المشترك

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:52 ص
الفريق الركن حمد
الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي
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بحث رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن طيار يوسف أحمد الحنيطي، والوفد المرافق له الذي يزور الإمارات حاليًا، آفاق التعاون في المجالات العسكرية إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ورحب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الجمعة، بنظيره الأردني مشيدًا بالعلاقات الطيبة القائمة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات، مؤكدًا الحرص الدائم على تطويرها وتنميتها وخاصة في المجالات العسكرية وتبادل الخبرات وتطويرها.

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