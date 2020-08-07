الإمارات والأردن يبحثان التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن طيار يوسف أحمد الحنيطي، والوفد المرافق له الذي يزور الإمارات حاليًا، آفاق التعاون في المجالات العسكرية إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ورحب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الجمعة، بنظيره الأردني مشيدًا بالعلاقات الطيبة القائمة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات، مؤكدًا الحرص الدائم على تطويرها وتنميتها وخاصة في المجالات العسكرية وتبادل الخبرات وتطويرها.