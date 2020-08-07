أهالي نجع حمادى بالطوابير لاستقبال مشيعى جثمانى قتيلى البطحة (فيديو)

اصطف المئات من أهالي قرية البطحة، التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، والقرى المجاورة صباح اليوم الجمعة، وذلك لاستقبال المشيعين لجثماني ضحايا قرية البطحة اللذين لقيا مصرعهما بالرصاص على يد مواطن سعودي، منذ أيام قليلة، وذلك عقب وصولهما إلى القرية استعدادًا لدفنهما بمقابر العائلة.شباب وشيوخ القرية، وقفوا في طوابير عدة، لاستقبال المشيعين والمعزين لجثماني الضحيتين، بدايةً من بوابات دخول القرية، وصولًا إلى مقابر العائلة، في إحدى أكبر الجنائز الشعبية التي أقيمت في تاريخ محافظة قنا، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والرسمية والأمنية بالمحافظة، قائلين "شكر الله سعيكم"تجدر الإشارة إلى أن عزالدين محمد عبدالشافي، وابن عمه عادل عبد الإمام حسين ابنا قرية البطحة، العاملان في المملكة السعودية لقيا مصرعهما على يد مواطن سعودي، بعد أن اختلفا معه على العمل، حيث إنهما يعملان في النجارة، فيما طلب منهما المتهم صيانة وتركيب ماسورة سباكة، وهو ما رفضه المجني عليهما؛ لأنهما لا يعملان في أعمال السباكة وذلك وفقًا لأبناء القرية.