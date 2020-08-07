4 مدن مغربية تتركز فيها 77% من إصابات كورونا الجديدة

تواصل 4 مدن مغربية، وهي طنجة، وفاس، ومراكش، والدار البيضاء، تسجيل أكبر عدد من إجمالي الإصابات اليومية لفيروس كورونا المستجد منذ أسابيع.ومن أصل 1144 إصابة جديدة بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت جهات طنجة، وتطوان، والحسيمة، والبيضاء، وسطات، ومراكش، وآسفي، وفاس، ومكناس، 86% من مجموع الإصابات المؤكدة، وأساسا في مدن طنجة، وفاس، والبيضاء، ومراكش بنسبة 77% من إجمالي الإصابات.وواصل عدد الوفيات اليومية بالارتفاع، حيث تم تسجيل 14 وفاة جديدة، منها 3 في كل من فاس والبيضاء، و2 في كل من الرباط، وطنجة، وحالة واحدة في كل من الرشيدية، ووزان، والعيون، والصويرة.أما الحالات النشطة قيد العلاج فقد بلغت، إلى حدود مساء أمس الخميس، 8642 حالة، أي 24 حالة لكل مائة ألف نسمة على الصعيد الوطني.