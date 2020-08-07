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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تسجل 1453 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:46 ص
كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا
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سجلت أوكرانيا 1453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بهذا المرض في البلاد إلى 78 ألفا و261 حالة.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة - بأن البلاد سجلت 33 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1852 حالة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تعافى 531 شخصا لتصل حصيلة المتعافين من المرض إلى 43 ألفا و55 شخصا منذ بداية الوباء.

ويسري الحجر الصحي حاليا في أوكرانيا ويستمر حتى 31 أغسطس الجاري. ويعتمد قرار تخفيف الإجراءات التقييدية أو تشديدها وفقا للوضع الوبائي في كل منطقة.

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