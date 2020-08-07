البحرين تسير أولى شحنات المساعدات الإغاثية إلى لبنان

سيرت مملكة البحرين اليوم الجمعة، الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة إلى لبنان لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من المصاب الأليم الذي يمرون به جراء الانفجار الكبير الذي تعرضت له العاصمة بيروت.ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، فقد قامت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتجهيز لهذه الشحنة مع الجهات المعنية المختلفة فى البلاد، والتي تحتوي على المواد الطبية اللازمة والأساسية والتي يعتبر الشعب اللبناني في أمس الحاجة لها.