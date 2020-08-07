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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

19 مليون إصابة بكورونا فى العالم

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:31 ص
كورونا في العالم
كورونا في العالم
وكالات
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سُجّلت أكثر من 19 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في كلّ أنحاء العالم، بينها مليون حالة خلال أربعة أيّام، حسب إحصاء أعدّته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة الخميس.

في المجموع، تمّ إحصاء ما لا يقلّ عن 19٫000٫553 إصابة، بينها 712٫315 وفاة.

وسُجّلت 40 في المئة من الحالات في الولايات المتحدة والبرازيل، وهما الأكثر تضرّرًا، إذ أحصت الأولى 4٫870٫367 إصابة (159٫864 وفاة)، فيما سجّلت الثانية 2٫912٫212 إصابة (98٫493 وفاة).

والمنطقة التي سجّلت أكبر عدد إصابات هي أمريكا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي، حيث تمّ إحصاء أكثر من 5٫292٫000 إصابة، بينها 211٫732 وفاة.

وتأتي بعد ذلك كندا والولايات المتحدة (4٫988٫928 إصابة و168٫868 وفاة) وأوروبا (3٫289٫249 إصابة و212٫155 وفاة).

وتجاوزت القارة الإفريقية الخميس عتبة مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، يوجد أكثر من نصفها في جنوب إفريقيا.

لكن، لا يعكس عدد الحالات المشخّصة سوى جزء من العدد الحقيقي للإصابات، إذ يملك عدد من الدول إمكانيات فحص محدودة.

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