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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في الهند تتجاوز المليونين

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:29 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
وكالات
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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كوونا المستجد في الهند المليونين، كما افادت الأرقام الرسمية في وزارة الصحة الهندية.

وسجلت هذه الدولة العملاقة في جنوب آسيا حتى اليوم 41 ألفا و585 وفاة بمرض كوفيد-19 لمجموع مليونين و27 ألفا و74 إصابة منذ بداية الوباء.

ويرى الخبراء أن هذه الأرقام أقل من الواقع إذ إن السلطات الهندية لا تخضع للفحص سوى الذين تظهر عليهم أعراض المرض.

وكانت حكومة ناريندرا مودي فرضت في مارس الماضي إجراءات عزل من الأكثر صرامة في العالم في بعض مدنها المكتظة بالسكان.

لكن تم تخفيف الإجراءات تدريجيا في ثالث اقتصاد في آسيا فقد فيه عشرات الملايين من العمال المهاجرين وظائفهم بين ليلة وضحاها.

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