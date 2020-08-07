عمان تسير رحلات جوية إغاثية إلى لبنان

سيّرت سلطنة عمان رحلات إغاثة جوية إلى لبنان إثر الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي وأسفر عن مصرع العشرات وإصابة آلاف الأشخاص.وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الجمعة، أنه قد تم تسيير الرحلات الجوية بواسطة طائرات نقل عسكرية من سلاح الجو السلطاني العُماني والتي أقلعت تباعًا ابتداءً من صباح اليوم وتحمل على متنها مواد طبية متنوعة واحتياجات إنسانية ضرورية.ووفقا للوكالة، يأتي تسيير هذه الرحلات الإغاثية في إطار الجهود الإنسانية التي تقدِّمها سلطنة عمان في الحالات الطارئة والاستثنائية.وسوف تستمر هذه الرحلات الى العاصمة بيروت على مدى الأيام القادمة تضامنًا مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة وبما يُسهم في مواجهة آثار وتداعيات هذا الانفجار.