الصحة العالمية: توفير لقاح كورونا يسرع وتيرة الانتعاش الاقتصادي

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن الانتعاش الاقتصادي في العالم قد يأتي بشكل أسرع في حالة توفير أي لقاح ضد كورونا كسلعة للجميع.وأوضح جيبريسوس -خلال حديثه في حلقة نقاش عبر الإنترنت مع أعضاء منتدى أسبن للأمن في الولايات المتحدة-، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن مشاركة اللقاحات تساعد العالم في واقع الأمر على التعافي بشكل جماعي، مضيفا أن التعافي الاقتصادي يمكن أن يأتي بوتيرة أسرع وقد تصبح الأضرار الناجمة عن الفيروس أقل تأثيرا.وفي إشارة إلى المنافسة والتزاحم بين الدول على لقاح فعال وطلب أكبر عدد ممكن من الجرعات مسبقا، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن "إضفاء النزعات القومية على اللقاح ليس شيئا طيبا، ولن يفيدنا".