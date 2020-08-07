ليبيا تسجل 404 إصابات جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي عن تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كأعلى حصيلة تسجلها ليبيا منذ ظهر فيها الوباء في مارس الماضي، إلى جانب تسجيل 8 حالات وفاة، وشفاء 12 مصابا.وذكرت بوابة الوسط الليبية اليوم الجمعة، أنه بهذا الإعلان تسجل ليبيا 4879 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بينها 4128 حالة نشطة، و652 حالة شفاء، و107 حالات وفاة.