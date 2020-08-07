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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية ترسل 120 طن مساعدات إغاثية إلى لبنان

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:19 ص
مساعدات إغاثية إلى
مساعدات إغاثية إلى لبنان
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سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الجمعة، أولى طلائع الجسر الجوي السعودي إلى لبنان بهدف مساعدة منكوبي انفجار مرفأ بيروت للتخفيف من مصابهم عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لهم.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) فقد انطلقت اليوم طائرتان إغاثيتان من مطار الملك خالد الدولي تحملان أكثر من 120 طنا من الأدوية والأجهزة والمحاليل والمستلزمات الطبية والإسعافية والحقائب الإيوائية والمواد الغذائية، تمهيدا لنقلها للمتضررين في بيروت، يرافقها فريق مختص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبد العزير الربيعة، أن الجسر الإغاثي الذي انطلق اليوم يأتي تنفيذا للتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتقديم مساعدات طبية وإنسانية عاجلة للشعب اللبناني عبر المركز لدعمه في تجاوز تبعات انفجار بيروت.

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