زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب بورتوريكو

ضرب زلزال بلغت قوته 8ر4 درجة على مقياس ريختر جنوب جزيرة بورتوريكو اليوم الجمعة.وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أن الهزة الأرضية جاءت بالقرب من بلدة "غويانيلا" على عمق سبعة أميال.. وأضافت الشبكة أنه لم يتم الإعلان عن أي خسائر أو تلفيات ناتجة عن الزلزال.ومن جانبه، قال مدير الشبكة الزلزالية بالجزيرة فيكتور هورفانو إن كل من في الجزيرة شعروا بالزلزال، مضيفا أن هذا الزلزال يعد أحد الهزات الأرضية التي تبعت الزلزال الذي ضرب الجزيرة في يناير الماضي، وبلغت قوته 4ر6 درجة، مما أسفر عن مقتل شخص وتكبد خسائر بملايين الدولارات لمنشآت على طول الساحل الجنوبي للجزيرة.