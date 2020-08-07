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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عودة المقيمين إلى الكويت على 3 مراحل

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:14 ص
عودة المقيمين إلى
عودة المقيمين إلى الكويت
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كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الجمعة، عن أن خطة عودة المقيمين إلى الكويت، ستتم وفق 3 مراحل متتالية، على أن تكون الأولوية وفقًا لاحتياجات الدولة، حتى لا يتكدس المطار بأعداد هائلة من الراغبين في العودة من جميع الجنسيات.

وقالت مصادر مطلعة- في تصريح لجريدة "القبس" الكويتية اليوم الجمعة- إن المرحلة الأولى ستشمل الأطباء، والممرضين، والقضاة، وأعضاء النيابة العامة، والمعلمين، نظرًا لحاجة الكويت إليهم، مشيرة إلى إجراء عملية حصر حاليًا لأعدادهم، تمهيدًا لاستقبالهم.

وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية الكويتية، ذكرت في معرض ردها على خطاب رسمي تلقته من وزارة الخارجية الكويتية، طالبت فيه بتحديد الفئات التي يسمح لها بدخول الكويت، ممن لديهم إقامات صالحة، أن عملية الدخول يجب أن تتم على 3 مراحل، الأولوية فيها للوظائف التي تحتاج إليها البلاد، كالأطباء والممرضين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمعلمين كمرحلة أولى.

وتابعت أن المرحلة الثانية، تشمل بحسب رد الداخلية، من لديهم عائلات مقيمة داخل الكويت، وهؤلاء يحملون إقامات وفق المادة 22 (التحاق بعائل)، أو من أرباب الأسر الذين يحملون إقامات وفقًا للمادة 18 وزوجاتهم وأبنائهم داخل البلاد، بينما ستكون المرحلة الثالثة الأخيرة لبقية مواد الإقامة، لافتة إلى أن الداخلية رفعت توصياتها إلى وزارة الخارجية في هذا الشأن، ولكن تلك التوصيات، ستخضع للمراجعة والتعديل وفقًا للمستجدات.

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