ضبط 3 عمال حفر متورطين فى حادث عقار المحلة

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية فى إلقاء القبض على 3 عمال حفر، بينهم مقاول، متهمين في التسبب في حادث انهيار منزل وتصدع 3 أخرى، ومصرع 8 أشخاص من 3 عائلات، وتم اقتيادهم إلى ديوان قسم أول المحلة الكبرى.كما نجحت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في استخراج ثلاث جثث جديدة من عقار المحلة المنهار، ليصل الإجمالى إلى 8 جثث، من بينهم سيدتين و3 فتيات وأطفال تتراوح أعمارهم السنية ما بين "5 - 7" سنوات.وفي المقابل، أعطى المحامي الأول لنيابات شرق طنطا الكلية المستشار عماد سالم، تعليماته إلى رئيس نيابة أول المحلة بأهمية فتح باب التحقيق في واقعة انهيار منزل سكني والوقوف على أسبابه الحقيقية، وسماع أقوال شهود عيان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للاطلاع على تقارير اللجنة الهندسية التي عاينت موقع المنزل المنهار وتصدع 3 منازل أخرى.وباشر فريق من أعضاء النيابة معاينة موقع الحادث ومتابعة مراحل نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفى المحلة واتخاذ إجراءات إنهاء تصاريح الدفن لكافة الضحايا ومباشرة علاج المصابين.كما شيع أسر الضحايا ذويهم عقب أداء صلاة الجنازة عليهم، ونقلهم في سيارات الإسعاف لدفنهم بمقابر أسرهم بمسقط رأسهم بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية.وقرر الدكتور طارق رحمى، محافظة الغربية، الذى باشر عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لرب الأسرة المتوفى من ضحايا انهيار المنزل، و5 آلاف جنيه للمتوفى من أفراد الأسر، وألف جنيه لكل مصاب.كما وجه وكيل وزارة التضامن بعمل حصر بالمصابين والوفيات، والخسائر المادية، وتحركت لجنة الإغاثة بالتضامن الاجتماعي، وتم عمل حصر بالأسر المتضررة بالمنازل المجاورة للمنزل المنهار وعددهم 13 أسرة، 8 رفضوا أي مساعدة و5 أسر طلبوا إعاشة وأسرة طلبت وإعاشة.وأمر المحافظ بصرف مبلغ 500 جنيه كإعاشة مبدئية لكل أسرة من الأسر الخمس، وتم تسكين الأسرة السادسة بمركز الخدمات المتكاملة بسبرباي التابع للتضامن الاجتماعي وتوفير الإعاشة اللازمة لهم.وأكد محافظ الغربية، أنه بالنسبة للمنزل المنهار به 3 أسر، وتم العثور على 4 جثث، وجارٍ البحث عن الباقين تحت الأنقاض وتامين أرواح المواطنين.