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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسجل أكثر من ألفى حالة وفاة جديدة بكورونا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:37 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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أحصت الولايات المتحدة أكثر من ألفَي وفاة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة يوميّة لم تُسجّل مثيلًا لها منذ ثلاثة أشهر، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

والولايات المتحدة التي تشهد عودة لانتشار الوباء بشكل كبير منذ نهاية يونيو، سجّلت خلال يوم واحد 2060 وفاة جرّاء كورونا، فضلًا عن أكثر من 58 ألف إصابة جديدة.

وآخر مرّة سجّلت فيها الولايات المتحدة أكثر من ألفي وفاة جرّاء الفيروس في 24 ساعة كانت في السّابع من مايو.

وفي المجموع، سجّلت الولايات المتحدة نحو 160 ألف وفاة منذ بداية الوباء، وأكثر من 4،87 مليون إصابة، وعاودت أرقام الإصابات في البلاد الارتفاع بشكل حادّ ابتداءً من نهاية يونيو.

والولايات المتحدة هي، وبفارق كبير، الدولة الأكثر تضررا في العالم جراء كوفيد-19 لناحية الإصابات والوفيات، تليها البرازيل.

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