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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يوقع أمرًا بحظر التعامل مع الشركة الأم لـ«تيك توك»

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:36 ص
ترامب
ترامب
منة سالم
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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أمرًا تنفيذيا يحظر على جميع المواطنين الأمريكيين إجراء معاملات مع شركة "بايت دانس"، الشركة الأم لتطبيق "تيك توك" ومقرها الصين، بدءا من 20 سبتمبر.

وأمهل ترامب، الإثنين الماضي، تطبيق "تيك توك"، المملوك من شركة صينية، ستة أسابيع لبيع عملياته في الولايات المتحدة لشركة أمريكية، تحت طائلة "إغلاق نشاطه" وقال إن الحكومة تريد تعويضات مالية من صفقة البيع.

ولكن الصين ردت الثلاثاء متهمة واشنطن بـ"الترهيب" في قضية تطبيق "تيك توك".

جدير بالذكر أن مؤسس شركة "بايت دانس" تجانج ييمينج اقر في رسالة إلى موظفيه بالضغوط الكبيرة، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام صينية، مضيفا أن الفرق تعمل على مدار الساعة "من أجل التوصل إلى أفضل مخرج ممكن".

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