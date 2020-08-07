«فايزة» بائعة مناديل زوجها طردها: «لا أطلب سوى علاجى» (فيديو)

"لم أطلب شيء من الحكومة سوى العلاج".. لم تفكر "فايزة"، بائعة المناديل، التي تأخذ معاش 400 جنيه، فى تحسين مستواها المعيشي أو تطمح فى زيادة هذا المعاش الذي يأخذ زوجها نصفه "عنوة"، إلا أنها طلبت من الحكومة علاجها فقط والذي يكلفها 800 جنيه شهريًا.تقول "فايزة"، في تصريحات لـ"الدستور"، "أنا عندى جلطة بتاخد علاج منى وبصرف على نفسي، 3 أولاد واحد مريض بعينه والثاني بالجيش وثالث هو من يسأل عني، بالإضافة إلى فتاة في المدرسة".وأكدت أنها تتقاضى معاشًا 400 جنيه، إلا أن زوجها يأخذ منها نصفه 200 جنيه عنوة بالضرب والإهانة، مضيفة: "كتر الضرب والإهانة نمت مدريتش بنفسي بقيت بجرى على نفسي وبشتغل".واختتمت: "أنا صعبان علىّ نفسى، كنت أعمل ومكانش في حاجة، أنا بجلس طول اليوم أعمل، لا أريد شيئًا من الحكومة سوى العلاج الذي يكلفنى 800 جنيه".