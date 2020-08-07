حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 7 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 7 أغسطس وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: تصبح أكثر انفتاحًا وسلسًا، وتشعر بالانتعاش، والشؤون المهنية التي تتعامل معها تكاد تجعل موقفك وسمعتك الجيدة حقيقة.عاطفيًا: خطوة مهمة وإيجابية في الحياة العاطفية، خاصة إذا كنت متزوجًا، لذا ستكون حياتك أفضل وستشعر بالسعادة.صحيًا: يوم غني بالنشاط والحركة والقيام بالمشاريع الترفيهية، استفد منه قدر الإمكان.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.