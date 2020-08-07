حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 7 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 7 أغسطس وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: في بداية اليوم، سيكون هناك لهجة قوية وصراع يمكن التنبؤ به يصل إلى مستوى الهوس، ويواجه وقتًا عصيبًا من الاضطرابات الشخصية والمهنية الفوضوية.عاطفيًا: أنت واثق ومهتم باستعادة الرابطة المتدهورة، وهو أمر مفيد على جميع المستويات العاطفية، لذا ستختفي العواطف السلبية مثل الغيرة والعاطفة.صحيًا: تشعر بقلق يحرمك النوم ويبقيك في حال من التوتر بسبب الضغوط التي تعترضك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.