حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 7 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 7 أغسطس وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: تهتم بموضوعات السفر أو التعليم العالي، وتناقش الموضوعات المالية، وتربح القضايا أو تفوز بجوائز أخلاقية، وتميل إلى مناقشة أحد القروض أو التمويل أو الدعم.عاطفيًا: الأمور تم حلها، اجتماعات عائلية ناجحة أو كنت في حالة حب، هذا يوم إيجابي للغاية ولطيف بالنسبة لك.صحيًا: قم برحلة مع الشريك تستغلانه لتمضية أجمال الفترات الترفيهية ما ينعكس إيجابًا على الصحة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.