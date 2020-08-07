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محمد العسيري
الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 7 أغسطس 2020

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:25 ص
برج الجوزاء
برج الجوزاء
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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 7 أغسطس وفيما يخص برج الجوزاء قالت:

مهنيًا: بفضل الوساطة واهتمام الزملاء، تحقق لك المكاسب المالية أرباحًا كبيرة، ووفقًا للنتائج فإن حياتك المهنية يتم تحديدها بالكامل تقريبًا.

عاطفيًا: وقت جيد للسفر مع من تحب أو للسفر، لإعادة ربط كل ما فقد بين بعضهم البعض، واستعادة الأمل والحيوية والفرح المفقود.

صحيًا: كل ما تقوم به في العمل والمنزل من حركة غير كافٍ، بل عليك ممارسة الرياضة، فهي وحدها المفيدة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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