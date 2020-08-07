حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 7 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 7 أغسطس وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: لا تتورط في مشاكل أو مخاطر مع الآخرين، فأنت لا تزال تحت ضغط كبير، وسيعكس الموقف رغباتك ويسبب لك المتاعب.عاطفيًا: تزداد المشاكل العائلية الصغيرة، تشعر بأنك تضيع الوقت دون جدوى، وتواجه تعلق شريكك، والأرق أو التقاعس، ما يؤدي أحيانًا إلى الشعور بالغضب.صحيًا: تجاوز الأمور العالقة بينك وبين الآخرين بهدوء وروية، وأضبط أعصابك وخفف توترك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.