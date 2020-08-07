حظك اليوم.. برج الحمل الجمعة 7 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 7 أغسطس وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: في بداية الشهر سيتم إعلامك بالأخبار الإيجابية عندما يظهر القمر في كوكبك، لذا اتخذ إجراءات لإنهاء المشكلات التي لم يتم حلها وقد تكون سعيدًا لبدء ندوة جديدة أو مشكلة جديدة.عاطفيًا: في عرض اليوم يبدو أن الحل هو الحل الصحيح، خاصةً بطريقة خفيفة وناعمة عند التعامل مع شريك.صحيًا: آلام الظهر المتواصلة تعيق تحركك بسهولة، الحل يبقى بمراجعة الطبيب والقيام بالتمارين الخاصة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.