حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 7 أغسطس 2020

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قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 7 أغسطس لجميع الأبراج الفلكية، على النحو التالي:مهنيًا: في بداية الشهر، سيتم إعلامك بالأخبار الإيجابية عندما يظهر القمر في كوكبك، لذا فقد اتخذ إجراءات لإنهاء المشكلات التي لم يتم حلها وقد يكون سعيدًا لبدء ندوة جديدة أو مشكلة جديدة.عاطفيًا: في عرض اليوم، يبدو أن الحل هو الحل الصحيح، خاصةً بطريقة خفيفة وناعمة عند التعامل مع شريك.صحيًا: آلام الظهر المتواصلة تعيق تحركك بسهولة، الحل يبقى بمراجعة الطبيب والقيام بالتمارين الخاصة.مهنيًا: لا تتورط في مشاكل أو مخاطر الآخرين، فأنت لا تزال تحت ضغط كبير، وسيعكس الموقف رغباتك ويسبب لك المتاعب.عاطفيًا: تزداد المشاكل العائلية الصغيرة، تشعر بأنك تضيع الوقت، دون جدوى، وتواجه تعلق شريكك، والأرق أو التقاعس، مما يؤدي أحيانًا إلى الشعور بالغضب.صحيًا: تجاوز الأمور العالقة بينك وبين الآخرين بهدوء وروية، واضبط أعصابك وخفف توترك.مهنيًا: بفضل الوساطة واهتمام الزملاء، تحقق لك المكاسب المالية أرباحًا كبيرة، ووفقًا للنتائج، فإن حياتك المهنية يتم تحديدها بالكامل تقريبًا.عاطفيًا: وقت جيد للسفر مع من تحب أو للسفر لإعادة ربط كل ما فقد بين بعضهم البعض، واستعادة الأمل والحيوية والفرح المفقود.صحيًا: كل ما تقوم به في العمل والمنزل من حركة غير كافٍ، بل عليك ممارسة الرياضة، فهي وحدها المفيدة.مهنيًا: يتم فرض شروط جديدة في هذا اليوم، ومليئة بالأحداث المستمرة والمناخ الإيجابي، يقدم لك Mercury عرضًا مدهشًا وجذابًا.عاطفيًا: البيانات جيدة بالنسبة لك، وبالتالي تبدأ مرحلة جديدة، إذا كنت تبحث عن علاقة، فقد يكون لديك العديد من الفرص، خاصة عندما تقوي الزهرة الجاذبية والصداقة بين بعضها البعض.صحيًا: ممارسة أي نشاط فني سواء الرقص أو الدبكة مفيد لك، إنما باعتدال.مهنيًا: تواجه عقبات، لكن الحظ هو حليفك، يمكنك تخطيها بصبر، والهدوء، ولفت الانتباه، لقد كان يومًا صعبًا، ممتلئًا بالتموجات والتناقضات.عاطفيًا: لا تفكر في بعضك البعض هذه الأيام، لأنه لا يفكر فيك، دعه يكتشف أخطاءه ويعود إلى العدالة.صحيًا: عليك التحلّي بإرادة قوية وألا تخلّ بالنظام الغذائي الذي تتبعه منذ مدة.مهنيًا: سيتحكم مرة أخرى في تقدم الحدث ويقرر اتخاذ الخطوات المناسبة حتى يفوز أي اختبار تجتازه.عاطفيًا: إذا كنت عازبًا، فستحصل على تطور إيجابي، وستصبح الصداقة أو العلاقات مشكلة خطيرة، وتجديد توازنك وجديتك.صحيًا: وضع صحي لأحد المقربين يثير القلق لديك من أن تصاب بوعكة مفاجئة.مهنيًا: تهتم بموضوعات السفر أو التعليم العالي، وتناقش الموضوعات المالية، وتربح القضايا أو تفوز بجوائز أخلاقية، وتميل إلى مناقشة أحد القروض أو التمويل أو الدعم.عاطفيًا: الأمور تم حلها، اجتماعات عائلية ناجحة أو كنت في حالة حب، هذا يوم إيجابي للغاية ولطيف بالنسبة لك.صحيًا: قم برحلة مع الشريك تستغلانه لتمضية أجمال الفترات الترفيهية ما ينعكس إيجابًا على الصحة.مهنيًا: في بداية اليوم، ستكون هناك لهجة قوية وصراع يمكن التنبؤ به، يصل إلى مستوى الهوس، ويواجه وقتًا عصيبًا من الاضطرابات الشخصية والمهنية الفوضوية.عاطفيًا: أنت واثق ومهتم باستعادة الرابطة المتدهورة، وهو أمر مفيد على جميع المستويات العاطفية، لذا ستختفي العواطف السلبية مثل الغيرة والعاطفة.صحيًا: تشعر بقلق يحرمك النوم ويبقيك في حال من التوتر بسبب الضغوط التي تعترضك.مهنيًا: تصبح أكثر انفتاحًا وسلسًا، وتشعر بالانتعاش، والشئون المهنية التي تتعامل معها تكاد تجعل موقفك وسمعتك الجيدة حقيقة.عاطفيًا: خطوة مهمة وإيجابية في الحياة العاطفية، خاصة إذا كنت متزوجًا، لذا ستكون حياتك أفضل وستشعر بالسعادة.صحيًا: يوم غني بالنشاط والحركة والقيام بالمشاريع الترفيهية، استفد منه قدر الإمكان.مهنيًا: يجلب هذا اليوم فرصًا جديدة واحتفالات وأصواتًا لطيفة، وقد تجعل هذه الأشياء الناس يلمعون، وتحاول أن تكون شجاعًا لمواجهة الحدث وتجنب اتخاذ قرارات حاسمة.عاطفيًا: أنت تبحث اليوم عن المتعة والمرح والجمال والوئام، ولكن يجب عليك أن تحذر من بعض الأعداء الذين يعاملونك كمين لتمييزك عن شريكك.صحيًا: اذا أردت الحصول على جسم رشيق، عليك أن تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة.مهنيًا: لديك القدرة والثقة لأداء مهامك ببراعة وبدء مشاريع جديدة لديها آمال كبيرة في تقدمك في المجال المهني.عاطفيًا: مواجهة الأشياء بوضوح والإشارة في الرسالة إلى أن الشعور بالاستمرار في الحفاظ على أفضل علاقة مع شريكك سيجعلك تشعر بالراحة فقط.صحيًا: تكون مصرًا على الالتحاق بمخيم صيفي للقيام ببعض الأنشطة التي تخفف عنك.مهنيًا: سيكون لديك يوم مريح وممتع، مما سيزيد الاتصال المهني ويدعوك للتخلص من الوضع المعزول، والتعرف على الآخرين والحصول على المزيد من الدعم.عاطفيًا: يجلب لك هذا اليوم ازدهارًا عاطفيًا، وهذه العلاقة مثيرة جدًا للاهتمام، ويمكنك تسجيل أحداث رائعة وبدايات جميلة.صحيًا: إذا كنت تستيقظ وتشعر بأنك متعب نم وقتًا إضافيًا ولا تطل السهرات.