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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إلغاء الحجر الصحى لفرق أمريكا الجنوبية المشاركة قاريًّا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:49 ص
الحجر الصحى أمريكا
الحجر الصحى أمريكا
وكالات
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اتفق اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) مع الحكومات المحلية على إلغاء الحجر الصحي لمدة 14 يوما للفرق التي تسافر داخل القارة للمشاركة في بطولتي الأندية.

وتعود كأس كوبا ليبرتادوريس وكأس كوبا سودامريكانا في 15 سبتمبر و27 أكتوبر على الترتيب بمشاركة 64 فريقا من عشر دول.

ومع تشديد بعض الدول القيود على انتقالات الأجانب وفرض الحجر الصحي أحاط الغموض بمستقبل استكمال البطولتين.

وقال "الكونميبول" إن كل فريق من الفرق المشاركة سيقضي 72 ساعة على الأكثر في دولة أخرى مع تحديد تحركاته بين المطار والفندق وملعب التدريب وملعب المباراة فقط.

ويجب أن تتبع الفريق "معايير صحية صارمة" فيما يجب على الدول المستضيفة تدريب العاملين في الفنادق للتأكيد على أقل تعامل بينهم وبين أعضاء الفرق الزائرة.

وأشار المنظمون إلى أنه سيتم اتباع قواعد الاتحاد الدولي (الفيفا) الجديدة والسماح لكل فريق بخمسة تغييرات في مباراة خلال البطولتين.

وسجلت أمريكا الجنوبية أكثر من أربعة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا ونحو 150 ألف وفاة.

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