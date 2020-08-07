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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استسلام مسلح بعدما احتجز 6 رهائن فى بنك فرنسى

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:00 ص
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
وكالات
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استسلم رجل مسلح للشرطة بعدما احتجز ستة أشخاص رهائن في بنك بشمال فرنسا، وذلك بعد عملية استمرت ست ساعات لتحرير الرهائن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" خرج المسلح البالغ من العمر 34 عاما، والذي له تاريخ من المرض النفسي، ببطء من المبنى قبل أن يتقدم الضباط ويضعوا الأصفاد في يديه.

وقال دينيس جاكوب، من نقابة الشرطة البديلة، إن جميع الرهائن خرجوا بسلام، مشيرًا إلى أن الرجل كان مسلحًا بمسدس واحتجز الرهائن في فرع لبنك بريد، وهو مصرف متوسط الحجم، في الطابق الأرضي من مبنى سكني من ستة طوابق.

وهزت هجمات ارهابية فرنسا في السنوات القليلة الماضية، فقد قُتل أربعة من ضباط الشرطة في هجوم بسكين في أكتوبر 2019 في باريس. كما قُتل 130 شخصا في هجمات منسقة بالقنابل والأسلحة النارية في العاصمة في نوفمبر 2015.

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