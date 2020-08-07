استسلام مسلح بعدما احتجز 6 رهائن فى بنك فرنسى

استسلم رجل مسلح للشرطة بعدما احتجز ستة أشخاص رهائن في بنك بشمال فرنسا، وذلك بعد عملية استمرت ست ساعات لتحرير الرهائن.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" خرج المسلح البالغ من العمر 34 عاما، والذي له تاريخ من المرض النفسي، ببطء من المبنى قبل أن يتقدم الضباط ويضعوا الأصفاد في يديه.وقال دينيس جاكوب، من نقابة الشرطة البديلة، إن جميع الرهائن خرجوا بسلام، مشيرًا إلى أن الرجل كان مسلحًا بمسدس واحتجز الرهائن في فرع لبنك بريد، وهو مصرف متوسط الحجم، في الطابق الأرضي من مبنى سكني من ستة طوابق.وهزت هجمات ارهابية فرنسا في السنوات القليلة الماضية، فقد قُتل أربعة من ضباط الشرطة في هجوم بسكين في أكتوبر 2019 في باريس. كما قُتل 130 شخصا في هجمات منسقة بالقنابل والأسلحة النارية في العاصمة في نوفمبر 2015.