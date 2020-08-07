أول تعليق من زوجة رامى عياش بعد إصابتها فى انفجار بيروت

نشرت داليدا عياش، زوجة الفنان رامي عياش، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، وجهت من خلالها الشكر لكل من تضامن معها بعد تعرضها لجروح بالغة إثر الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت.وغردت داليدا عياش، قائلة: "بشكر من كل قلبي كل اللي اتطمن وسأل عني، حسيت انو عندي عايلة كبيرة كتير، بدي قول انو جروحي والحادث وكل الكابوس اللي قطعت فيه هو ما شي قدام آلام الناس اللي فقدوا ناس غاليين على قلوبهم، أو انصابوا بتشوهات".وأضافت: "قلبنا عم يتقطع على بيروت يللي عم تحترق، الله يصبر قلب كل أم وأب وطفل وشب وصبية".وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء المنقضي، انفجارًا عنيفًا فى مرفأ، ما أدى إلى وقوع مئات الضحايا بين قتلى ومصابين، حسبما أفاد مسئولون لبنانيون.ووقعت الانفجارات فى مرفأ بيروت وأرسلت أعمدة من الأدخنة برتقالية اللون فى سماء العاصمة اللبنانية، ولَم يعرف بالتحديد سبب تلك الانفجارات التى أدت أيضًا إلى تهشيم نوافذ بنايات على بعد عدة أميال من المرفأ.