رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

أول تعليق من زوجة رامى عياش بعد إصابتها فى انفجار بيروت

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:14 ص
رامى عياش
رامى عياش
رباب الأهواني
طباعة
نشرت داليدا عياش، زوجة الفنان رامي عياش، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، وجهت من خلالها الشكر لكل من تضامن معها بعد تعرضها لجروح بالغة إثر الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت.

وغردت داليدا عياش، قائلة: "بشكر من كل قلبي كل اللي اتطمن وسأل عني، حسيت انو عندي عايلة كبيرة كتير، بدي قول انو جروحي والحادث وكل الكابوس اللي قطعت فيه هو ما شي قدام آلام الناس اللي فقدوا ناس غاليين على قلوبهم، أو انصابوا بتشوهات".

وأضافت: "قلبنا عم يتقطع على بيروت يللي عم تحترق، الله يصبر قلب كل أم وأب وطفل وشب وصبية".

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء المنقضي، انفجارًا عنيفًا فى مرفأ، ما أدى إلى وقوع مئات الضحايا بين قتلى ومصابين، حسبما أفاد مسئولون لبنانيون.

ووقعت الانفجارات فى مرفأ بيروت وأرسلت أعمدة من الأدخنة برتقالية اللون فى سماء العاصمة اللبنانية، ولَم يعرف بالتحديد سبب تلك الانفجارات التى أدت أيضًا إلى تهشيم نوافذ بنايات على بعد عدة أميال من المرفأ.
رامى عياش
رامى عياش

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

وفاة مؤذن مسجد آيا صوفيا بتركيا بنوبة قلبية

شاهد.. ميدو يعترف بمجاملة التحكيم للزمالك في مباراة المصري

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

مواعيد فتح الطيران السعودى 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

«كان يغار منه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

معركة على لقب «الدنجوان».. ماجدة الصباحي تكسب رهانا على محمود ياسين

كنت هاضرب يوسف شاهين.. هكذا نجا «چو» من علقة ساخنة على يد محمود ياسين

اعترافات محمود ياسين.. «فضلت تجسيد شخصية زبال عن أستاذ جامعي»

نجم الساعة

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

منوعات

إلغاء الحجر الصحى لفرق أمريكا الجنوبية المشاركة قاريًّا

دراسة: الاحتباس الحرارى يهدد البشر أكثر من الأمراض المعدية

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي في شركة بتروتريد

تنسيق الكليات 2020.. بعد إعلان نتيجة الثانوية.. تعرف على المواعيد والتفاصيل

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
د. محمد عفيفي
لبنان
جمال طه
مصر و«كورونا».. نقاط فاصلة على مفترق الطريق
ماجد حبته
من بيروت إلى لاهاى.. والعكس!
المزيد

الثقافة

بدار الأوبرا.. «الحجار» يتألق بتقديم 22 أغنية فى 3 ساعات (صور)

مخرج أحد نصوص توفيق الحكيم يبحث عن ورثته للاتفاق على حقوق الملكية

السبت.. مناقشة «جيش الشمس 9» بمكتبة القاهرة الكبرى

الأعلى للثقافة يناقش «تأثير الثقافة الرقمية فى المنظومة التربوية»