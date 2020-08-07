المكسيك.. حصيلة وفيات كورونا تتجاوز 50 ألفا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، عن أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد المسجلة في البلاد بلغت حتى اليوم 50517 حالة.وأفاد بيان للوزارة بأن 6590 حالة إصابة جديدة بكورونا تم تسجيلها في المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 462690. وأضاف البيان أن 819 حالة وفاة إضافية تم تسجيلها في البلاد منذ يوم الأربعاء.ورجحت الحكومة المكسيكية أن يكون العدد الواقعي للمصابين بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد أعلى بكثير من الحالات التي تم تأكيدها رسميا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.