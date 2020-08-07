السعودية والعراق يؤكدان التزامهما التام باتفاق «أوبك+»
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:18 ص
وكالاتطباعة
قالت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الجمعة، إن السعودية والعراق أكدا التزامهما التام باتفاق أوبك+.
كان العراق قد ذكر أنه سينفذ تخفيضات إضافية لإنتاجه النفطي بنحو 400 ألف برميل يوميا في أغسطس؛ لتعويض إنتاج فائض في الفترة الماضية بموجب اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.
وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أي ما يعرف بأوبك+، خفضًا قياسيًا للإمدادات في مايو لدعم أسعار النفط التي عصفت بها أزمة فيروس كورونا، حيث يخفض العراق إنتاجه بواقع 1.06 مليون برميل يوميا بموجب الاتفاق.
كان العراق قد ذكر أنه سينفذ تخفيضات إضافية لإنتاجه النفطي بنحو 400 ألف برميل يوميا في أغسطس؛ لتعويض إنتاج فائض في الفترة الماضية بموجب اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.
وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أي ما يعرف بأوبك+، خفضًا قياسيًا للإمدادات في مايو لدعم أسعار النفط التي عصفت بها أزمة فيروس كورونا، حيث يخفض العراق إنتاجه بواقع 1.06 مليون برميل يوميا بموجب الاتفاق.