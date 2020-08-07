السعودية والعراق يؤكدان التزامهما التام باتفاق «أوبك+»

قالت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الجمعة، إن السعودية والعراق أكدا التزامهما التام باتفاق أوبك+.كان العراق قد ذكر أنه سينفذ تخفيضات إضافية لإنتاجه النفطي بنحو 400 ألف برميل يوميا في أغسطس؛ لتعويض إنتاج فائض في الفترة الماضية بموجب اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أي ما يعرف بأوبك+، خفضًا قياسيًا للإمدادات في مايو لدعم أسعار النفط التي عصفت بها أزمة فيروس كورونا، حيث يخفض العراق إنتاجه بواقع 1.06 مليون برميل يوميا بموجب الاتفاق.