انتشال 3 جثث جديدة من تحت أنقاض عقار المحلة المنهار

تمكنت الأجهزة الأمنية من إنتشال ثلاث جثث جديدة من عقار المحلة المنهار ليصل إجمالى الجثث إلى ٧ ومازال البحث عن جثة أخيرة تحت الأنقاض.وقرر الدكتور طارق رحمي محافظة الغربية، الذي باشر عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، صرف مبلغ 10 الاف جنيه لرب الأسرة المتوفي من ضحايا إنهيار المنزل، و5 الآف جنيه للمتوفي من أفراد الأسر، وألف جنية لكل مصاب، موجهًا وكيلة وزارة التضامن بعمل حصر بالمصابين والوفيات، وحصر بالخسائر المادية، حيث تحركت لجنة الإغاثة بالتضامن الإجتماعي، وتم عمل حصر بالأسر المتضررة بالمنازل المجاورة للمنزل المنهار وعددهم ١٣ أسرة، 8 رفضوا أي مساعده و٥ أسر طلبوا إعاشة وأسرة طلبت إقامة وإعاشة.وأمر المحافظ بصرف مبلغ ٥٠٠ جنيها كإعاشة مبدئية لكل أسرة من الأسر الخمس، وتم تسكين الأسرة السادسة بمركز الخدمات المتكاملة بسبرباي التابع للتضامن الاجتماعي وتوفير الاعاشه اللازمه لهم.