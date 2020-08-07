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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل صحة الغربية يتفقد مصابى المحلة العام (صور)

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:23 ص
وكيل صحة الغربية
وكيل صحة الغربية يتفقد مصابى المحلة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، مستشفى المحلة العام للإطمئنان على مصابين المنزل المنهار بمنطقة الرجبي بالمحلة في حضور الدكتورة عبير عبد العزيز مديرة الإدارة الصحية أول والدكتور متولي المكاكي المدير الوقائي بالإدارة والدكتور جمال شادي مدير المستشفى وأطقم الأطباء والمراقبين الصحيين بقسم الوقائي بالإدارة للإطمئنان على توافر المستلزمات الجراحية اللازمة وغرف العمليات.

وشهدت مدينة المحلة الكبرى انهيار مفاجئ لأحد العقارات بمنطقة الرجبي التابعة لحي أول المحلة الكبرى وانتقل إلى موقع العقار المنهار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة الكبرى ونائب مدير أمن الغربية ووحدات من الحماية المدنية.

وفرض كردون أمني حول العقار المنهار والمكون من خمسة طوابق وفرض كردون أمني حوله وحول العقارات المجاورة له واخلاؤها خشية تأثرها بالعقار المنهار وتكثف أجهزة مديرية أمن الغربية من جهودها للبحث عن ضحايا ومصابين بالعقار المنهار، كما قرر محافظ الغربية تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار ومعاينة العقارات المجاورة.

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